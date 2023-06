Erste Generalaudienz des Papstes nach Darmoperation

Nach seiner Darmoperation am 7. Juni hat Papst Franziskus die Generalaudienz auf dem Petersplatz geleitet. Franziskus zeigte sich in guter Verfassung und begrüßte die Gläubigen auf dem Platz vom Papamobil aus, in dem auch einige Kinder Platz nahmen. Die letzte Generalaudienz hatte am Tag der Operation selbst stattgefunden. Danach hatte sich Franziskus in das Gemelli-Krankenhaus begeben.

BILD: SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Papst Franziskus wieder von Gläubigen umringt