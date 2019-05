Erste gleichgeschlechtliche Paare heiraten in Taiwan

Mit den ersten homosexuellen Eheschließungen in ganz Asien hat Taiwan am Freitag Geschichte geschrieben. Die ersten gleichgeschlechtlichen Paare schlossen in der Früh in Taipeh den Bund fürs Leben. Nur eine Woche zuvor hatte das Parlament ein Gesetz zur Einführung der Homo-Ehe verabschiedet.

SN/APA (AFP)/SAM YEH Shane Lin und Marc Yuan sind nun verheiratet