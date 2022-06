Erste öffentliche Ausschuss-Anhörung zu Kapitol-Angriff

Im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 soll am Donnerstag kommender Woche die erste öffentliche Anhörung stattfinden. Das teilte das Gremium am Donnerstag auf Twitter mit. Ziel sei es, "dem amerikanischen Volk eine Zusammenfassung unserer Erkenntnisse über die koordinierten, mehrstufigen Bemühungen zu präsentieren, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen".

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Capitol-Erstürmung 2021