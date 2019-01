Erste Parlamentswahl seit Putsch 2014 in Thailand genehmigt

In Thailand soll es nach fast acht Jahren erstmals wieder Wahlen geben. Die zuständige Wahlkommission legte am Mittwoch in Bangkok den 24. März als Termin für die Wahl eines neuen Parlaments fest. Das südostasiatische Königreich wird seit einem Putsch im Mai 2014 von einer Militärregierung regiert.

SN/APA (AFP)/JEWEL SAMAD Sind die Tage von Premierminister, General Prayut Chan-o-cha, gezählt?