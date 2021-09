Erste "patriotische" Wahlen in Hongkong begonnen

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat am Sonntag die erste Abstimmung seit der Neugestaltung des Wahlsystems durch die Führung in Peking im März begonnen. Dabei stimmen rund 4.900 ausgewählte Bürger aus überwiegend etablierten und dem kommunistischen Regime gegenüber loyalen Kreisen über die Kandidaten für einen Wahlausschuss ab, der im Dezember den nächsten Stadtrat und im März den Hongkonger Regierungschef wählen soll.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Der Demokratie-Aktivist Nathan Law (27) lebt im Exil