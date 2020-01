Premierminister Mitsotakis erklärt dazu: "Die Demokratie ist weiblich."

Zum ersten Mal seit der Gründung des modernen Griechenland vor 190 Jahren steht eine Frau an der Staatsspitze: Mit großer Mehrheit wählte das Parlament in Athen am Mittwoch die 63-jährige Katerina Sakellaropoulou zur neuen Staatspräsidentin. Sakellaropoulou war bisher Präsidentin des ...