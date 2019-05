Erste Rückschläge für neuen ukrainischen Präsidenten

Kurz nach seiner Amtsübernahme als Präsident muss der frühere Komiker Wolodymyr Selenskyj (41) erste Rückschläge hinnehmen. In einer Sondersitzung des eigentlich aufgelösten Parlaments wollte der Präsident am Mittwoch noch eine Änderung des Wahlgesetzes für die vorgezogene Wahl am 21. Juli erreichen. Die Abgeordneten lehnten aber eine Abstimmung über die Gesetzesinitiative ab.

SN/APA/HERWIG HÖLLER Der frühere Komiker Selenskyj ist neuer Präsident der Ukraine