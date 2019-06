Erste TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber

In den USA treffen in der Nacht auf Donnerstag zehn der demokratischen Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur 2020 erstmals bei einer TV-Debatte aufeinander. Bei dem mit Spannung erwarteten Auftritt in Miami werden unter anderem die linke Senatorin Elizabeth Warren, New Yorks umstrittener Bürgermeister Bill de Blasio sowie der texanische Ex-Abgeordnete Beto O'Rourke auf der Bühne stehen.

SN/APA (AFP/Getty)/WIN MCNAMEE New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio