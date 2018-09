Erste Verurteilung wegen Hitlergruß in Chemnitz

Nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz ist ein erstes Urteil wegen Zeigens des Hitlergrußes ergangen. Der Angeklagte sei zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden, ausgesetzt für drei Jahre auf Bewährung, sagte ein Sprecher des Chemnitzer Amtsgerichts am Donnerstag. Hinzu komme eine Geldzahlung im Rahmen der Bewährungsaussetzung von 2.000 Euro an die Staatskasse.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Auf der Demo wurden einige Hitlergrüße gezeigt