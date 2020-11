Erste Wahllokale für Präsidentschaftswahl in den USA offen

In den USA haben am Dienstag früh die ersten Wahllokale für die mit Spannung erwartete Präsidentschaftswahl geöffnet. Unter anderem in den Ostküstenstaaten New York, Virginia und Maine können Bürger seit 6.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Bei der Wahl treten der republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegen den Herausforderer von der Demokratischen Partei, Joe Biden, gegeneinander an. Wahlergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden am Mittwoch nach Mitternacht (MEZ) erwartet.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI/JIM Wer wird die nächsten vier Jahre die USA regieren?