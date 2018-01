Erster Auslandsbesuch führt Kanzler Kurz zu Macron

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) macht am Freitag dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Elysee-Palast in Paris die Aufwartung. Drei Wochen nach seinem Amtsantritt will Kurz mit seiner ersten bilateralen Auslandsreise Zweifeln am Kurs seiner Koalitionsregierung mit der FPÖ entgegentreten, die eine Bündnispartnerin der französischen EU-Gegnerin Marine Le Pen ist.

SN/APA (AFP/Archiv)/EMMANUEL DUNAND Drei Wochen nach seinem Amtsantritt reist Kurz nach Paris