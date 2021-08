Erster offen schwuler US-Botschafter gestorben

James Hormel, der erste offen schwule US-Botschafter, der die USA von 1999 bis 2001 in Luxemburg vertrat, ist tot. Der Philanthrop und Bürgerrechtsaktivist aus Kalifornien starb am Freitag im Alter von 88 Jahren in San Francisco. Sein Ehemann war an Hormels Seite, wie der "San Francisco Chronicle" berichtete. Die kalifornische Senatorin Dianne Feinstein würdigte Hormel als "inspirierende Figur".

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Bürgerrechtsaktivist James Hormel tot (Archivbild von 2012)