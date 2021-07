Erster Schuldspruch nach Sicherheitsgesetz in Hongkong

Zum ersten Mal hat ein Gericht in Hongkong ein Urteil nach dem umstrittenen Sicherheitsgesetz verhängt. Ein Demokratie-Aktivist wurde am Dienstag in Chinas Sonderverwaltungsregion wegen Terrorismus und Anstiftung zum Separatismus verurteilt. Mit dem Schuldspruch wurde zunächst noch kein Strafmaß verkündet. Dem 24-Jährigen droht jedoch lebenslange Haft, wie der Hongkonger Sender RTHK berichtete.

SN/APA (AFP/Archiv)/ISAAC LAWRENCE Demokratie-Aktivist wurde wegen Terrorismus und Anstiftung verurteilt