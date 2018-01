Erster Trump-Tweet 2018: Scharfe Kritik an Pakistan

In seiner ersten Twitter-Botschaft des neuen Jahres hat US-Präsident Donald Trump Pakistan scharf kritisiert: Er warf dem Land am Montag vor, die Mitglieder der US-Führung für Narren zu halten und Terroristen Zuflucht zu gewähren. US-Hilfen für Islamabad könnten daher eingestellt werden. Sein Tweet rief in Pakistan Reaktionen in den sozialen Medien hervor - auch seitens der Regierung in Islamabad.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Nichts Neues im neuen Jahr - Trump twittert fröhlich weiter