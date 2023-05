Erster US-Bundesstaat verbietet TikTok

Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App TikTok. "Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich TikTok in Montana verboten", twitterte der republikanische Gouverneur Greg Gianforte am Mittwoch nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV TikTok darf ab 1. Jänner nicht mehr angeboten werden