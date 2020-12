Erstes gemeinsames Manöver radikaler Palästinenser-Gruppen

Anlässlich des zwölften Jahrestags des Konflikts mit Israel haben militante palästinensische Gruppen im Gazastreifen Raketen in Richtung Mittelmeer abgefeuert. An der auf mehrere Stunden angelegten militärischen Übung seien etwa zehn Gruppierungen beteiligt, sagte ein Sprecher der Al-Quds-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der Islamisten-Organisation Islamischer Jihad, am Dienstag in Gaza-Stadt.

SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Maskierter Palästinenser spricht während Manöver im Gazastreifen