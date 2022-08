Erstes Getreideschiff aus Ukraine erreichte Ziel in Türkei

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat ein Schiff mit ukrainischen Getreideexporten seinen Zielhafen erreicht. Der türkische Frachter "Polarnet" mit 12.000 Tonnen Mais an Bord sei in der Türkei angekommen, teilte am Montag das ukrainische Ministerium für Infrastruktur in Kiew mit. Zwei weitere mit Getreide beladene Schiffe liefen am Montag aus, wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte.

SN/APA/AFP/YASIN AKGUL Die Polarnet bei der Durchquerung des Bosporus