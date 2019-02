Erstes Treffen der Brexit-Chefunterhändler seit November

Erstmals seit Abschluss der Brexit-Verhandlungen im November kommen am Montag wieder die Chefunterhändler der EU und Großbritanniens zusammen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier trifft am Abend den britischen Brexit-Minister Stephen Barclay in Brüssel. Das britische Unterhaus hatte Mitte Jänner den Austrittsvertrag klar abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Dies lehnt die EU ab.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Die EU vermeidet die Formulierung "Wiederaufnahme der Verhandlungen"