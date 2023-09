Erstmals offizielle Delegation Israels in Saudi-Arabien

Eine israelische Delegation hat erstmals offiziell Saudi-Arabien besucht. Ein israelischer Repräsentant bestätigte am Sonntag entsprechende israelische Medienberichte. Anlass des Besuchs ist demnach eine Unesco-Welterbekomiteesitzung in dem einflussreichen Golfstaat. Israelische Diplomaten und Repräsentanten des Erziehungsministeriums sowie der Leiter der israelischen Altertumsbehörde befänden sich in Riad, bestätigte der Repräsentant.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO LONGARI Palästinensische Stadt Jericho soll Welterbestätte werden