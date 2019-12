Erstmals seit Wochen wieder Ausschreitungen in Hongkong

Erstmals seit drei Wochen hat es bei Kundgebungen der Demokratiebewegung in Hongkong wieder Ausschreitungen gegeben. Die Polizei setzte am Sonntag Pfeffer-Spray ein und nahm zahlreiche Demonstranten fest. Die Anhänger der Demokratiebewegung bildeten an verschiedenen Stellen der Stadt Flashmobs.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG In Hongkong gibt es erneut Ausschreitungen