Erstmals türkisch-russische Grenzpatrouillen in Nordsyrien

Nach dem Abzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem türkischen Grenzgebiet in Nordsyrien sollen dort am Freitag erstmals türkische und russische Soldaten gemeinsam auf Patrouille gehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Sotschi vereinbart.

SN/APA (AFP)/NAZEER AL-KHATIB In Nordsyrien brechen neue Zeiten an