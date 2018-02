Erstmals wieder südkoreanische Lieder im Norden aufgeführt

In Nordkorea sind zum ersten Mal seit Jahren südkoreanische Lieder öffentlich aufgeführt worden. Ein nordkoreanisches Ensemble habe am Freitag bei einem Konzert vor Parteifunktionären und Künstlern in Pjöngjang "mehrere südkoreanische Lieder" gespielt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Das Samjiyon-Orchester war zuvor von zwei Konzerten in Südkorea zurückgekehrt.

SN/APA (AFP)/- Das Samjiyon-Orchester trat auch bei Olympia auf