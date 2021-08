Es gibt eine rote Linie

Bereiste und Reisende. Die historische Stadt ist Marke und Brennpunkt des Tourismus. Das verlangt einen pfleglichen Umgang.

In den meisten historischen Städten sind die Kultur mit ihrer hohen Dichte an Erlebnissen und der Tourismus eng miteinander verbunden. Sie sind ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Doch jede Destination hat ihre Belastungsgrenzen, und für die Bewohner solcher Städte gibt es ein Maß an Erträglichem. Der touristische Leerlauf der vergangenen Monate hat nur in Einzelfällen dazu geführt, dass Verantwortliche im Tourismusgewerbe Konzepte verändert haben. Die Tourismusbranche müsse jetzt gezwungen werden nachzudenken, sagt Kurt Luger. Er erforscht seit Jahrzehnten Tourismus und transkulturelle Kommunikation ...