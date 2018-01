Es gibt keine Wiederwahl via Videokonferenz

Spaniens Oberster Gerichtshof bremst Ambitionen von Ex-Katalanenchef Carles Puigdemont.

Für Kataloniens nach Belgien geflüchteten Separatistenchef Carles Puigdemont rückt die Stunde der Wahrheit näher: Spaniens Verfassungsgericht schob seinem Plan, sich vom selbstgewählten Exil in Brüssel aus per Videokonferenz zum neuen Ministerpräsidenten Kataloniens wählen zu lassen, einen Riegel vor. Puigdemonts Wahl sei nur möglich, wenn er nach Barcelona komme und in der für morgen, Dienstag, anberaumten Sitzung vor dem katalanischen Parlament persönlich erscheine, urteilten einhellig die elf Richter. Nun muss sich Puigdemont entscheiden: Kehrt er zurück - und riskiert damit seine Festnahme? Oder verzichtet er auf eine Kandidatur?