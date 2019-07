Abed Schokry hat 17 Jahre in Deutschland gelebt, bevor er in seine Heimat im Gazastreifen zurückkehrte. Über sein Verhältnis zu den Israelis will er nicht sprechen. Denn er ist noch nie einem begegnet.

Es wird als "größtes Freiluftgefängnis" der Welt bezeichnet. Rund 40 Kilometer lang und bis zu 14 Kilometer breit, umgrenzt von einem hohen Zaun, liegt der Gazastreifen. Israelische Drohnen fliegen über das Gebiet, Wasser wie Strom sind knapp und die medizinische ...