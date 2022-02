"Es gibt keinen sicheren Ort mehr in der Ukraine"

Die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine haben ihre Evakuierungen gestoppt.

Serhii Lukashov ist Landesdirektor der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine. Während des über Skype geführten Gesprächs ist er in seiner Wohnung in Kiew, immer wieder hört er Explosionen in der Nähe. Er habe natürlich Angst, sagt er, aber vor allem um die Kinder der SOS-Kinderdörfer.

Wie geht es den Kindern? Serhii Lukashov: Schlecht! Wie allen Kindern im Land. Am Donnerstag am frühen Morgen schlug in unmittelbarer Nähe unseres Kinderdorfs in Browary eine Rakete ein. Weil wir befürchtet hatten, dass ...