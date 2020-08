"Es ist an der Zeit" - Pressestimmen zur Nominierung von Kamala Harris

Washington Post Von dem Augenblick an, als der frühere Vizepräsident Joe Biden mutmaßlicher Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei wurde, zeichnete sich die wichtigste Qualifizierung seines Running Mate ab: Dass sie oder er darauf vorbereitet ist, als Präsident zu dienen. Die Senatorin Kamala D. Harris, die kalifornische Demokratin, die Biden am Dienstag als seine Wahl bekannt gab, besteht den Test. (...) Sie wurde im bevölkerungsreichsten Bundesstaat dreimal gewählt. Als Kaliforniens Generalstaatsanwältin (...) erwarb sie Regierungserfahrung und Respekt für ihre Klugheit und ihr Verwaltungsgeschick. Als Senatorin gewann sie Washington-Erfahrung. Und als Bewerberin um die Präsidentschaftskandidatur im letzten und in diesem Jahr war sie dem Druck der Wahlkampftour und der Debattenbühne ausgesetzt. Es ist ein Plus für die Nation, dass die qualifizierte Person, für die sich Mr. Biden nach einem recht langen Prozess entschieden hat, auch - wie von ihm versprochen - eine Frau ist und eine nicht-weiße Frau, die Tochter einer Mutter aus Indien und eines Vaters aus Jamaika. Sie sieht sich als Afroamerikanerin und wäre damit die erste Frau und die erste schwarze Frau im Amt des Präsidenten oder Vizepräsidenten. Es ist an der Zeit.

New York Times Mit der Nominierung von Kamala Harris als Running mate hat Joseph R. Biden Jr. eine bahnbrechende Entscheidung getroffen, indem er eine nicht-weiße Frau auswählte, die Vizepräsidentin und möglicherweise eines Tages eine Nachfolgerin im Weißen Haus werden soll. Trotzdem hat Mr. Biden auf gewisse Weise auch eine konventionelle Wahl getroffen: eine Senatorin zu wählen, die ein Gleichgewicht der Generationen und der Geografie auf das Ticket der Demokraten bringt und seine Mitte-Links-Politik in Zeiten eines zunehmenden Wandels der Partei teilt. (...) Progressive Demokraten finden sich nun unter der Führung von zwei Gemäßigten mit recht vorsichtigen politischen Instinkten wieder, auch wenn die Energie der Aktivisten die Partei durchströmt und linke Herausforderer einige Amtsinhaber entthronen. Die meist jungen Protestierenden, die die Straßen fast jeder amerikanischen Stadt füllen, um die Polizeibrutalität und Präsident Trump anzuprangern, werden von zwei Persönlichkeiten repräsentiert, die ihnen verständnisvolle Worte und Vorschläge anboten, aber deren Karrieren durch ihr Verhältnis zur Staatsmacht geformt wurden.

The Guardian (London) Ähnlich wie Barack Obama während der Großen Rezession bräuchte Joe Biden jemanden im Weißen Haus, der bereit ist, die Aufgaben zu erledigen, für die der Chef zu beschäftigt ist. Doch Biden wählte keinen anderen Biden, sondern einen anderen Obama: Eine Person, die die Zukunft eines Landes von Einwanderern repräsentiert und tief verwurzelt ist in der harten Arbeit, das Unrecht in Amerika zu beheben. Biden und sein Team haben nahegelegt, dass er in der Politik der Demokraten eine Übergangsphase repräsentiert. Das ist vernünftig für jemanden, der im Alter von 78 Jahren als US-Präsident angelobt werden könnte. (...) Nach vier Jahren als Vizepräsidentin haben wir vielleicht immer noch keine Antwort auf die Frage, ob Harris eine Politikerin der Mitte ist oder nicht. Aber in weniger als drei Monaten werden wir die Antwort auf die Frage kennen, welche Zukunft amerikanische Wähler für sich und ihr Land wollen.

Wall Street Journal Mr. Bidens Entscheidung ist besonders wichtig, weil er mit 78 Jahren am Tag der Vereidigung der älteste Präsident wäre. Die Sterbetafeln und seine nachlassende Geistesschärfe legen nahe, dass er nicht für eine Wiederwahl antreten würde, angenommen er hält eine volle Amtszeit durch. Amerikaner, die Mr. Biden auf seiner Wahlkampftour beobachtet haben - und wie ihn seine Berater vor Medienfragen schützen - sind schlau genug zu wissen, dass sie bei einem Votum für Mr. Biden auch dessen Running Mate als möglichen Präsidenten wählen. Ms. Harris sticht besonders hervor als Beispiel für amerikanische Aufstiegschancen, vor allem für Einwanderer. Ihr Vater ist ein in Jamaika geborener Stanford-Ökonom. Ihre in Indien geborene Mutter war eine Brustkrebsforscherin an der University of California in Berkeley. Selbst als das Land weniger rassentolerant war als jetzt, machten beide Elternteile erfolgreich Karriere und konnten ihrer Tochter Chancen eröffnen, selbst als sie sich scheiden ließen. Sie hat das Beste daraus gemacht. Wie Barack Obama, ist Ms. Harris Erfolg der lebende Gegenbeweis zur linken Kritik von Amerika als einem repressiven, rassistischen Land.

De Standaard" (Brüssel) Der Einwanderertochter Kamala Harris bietet diese Wahl eine außergewöhnliche Chance. Joe Biden wird in diesem Jahr 78. Die Versuche von Republikanern, ihn als dement darzustellen, fruchten zwar nicht. Aber sein Alter merkt man ihm schon an. In vier Jahren kann viel geschehen. Die Amerikaner brauchen deshalb eine Persönlichkeit als Vizepräsidenten, der sie zutrauen, die Führung des Landes von einem Tag zum anderen übernehmen zu können. Zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass Biden bis zu seinem 86. Präsident bleiben will. Die Bezeichnung 'Präsident für eine Amtszeit' scheint ihm auf den Leib geschrieben zu sein. Das macht seinen Vizepräsidenten zum Topfavoriten für die Präsidentschaftskandidatur 2024. Für Harris könnte dies also das Sprungbrett sein, die erste Präsidentin der USA zu werden. Das ist aber Zukunftsmusik. Kurzfristig setzt Biden offensichtlich darauf, dass die Kämpfermentalität und die politische Erfahrung von Harris ihm helfen, Donald Trump zu schlagen. Und darauf, dass sie eine treue Mitarbeiterin für die kommenden Jahre wird.