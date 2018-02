Es ist auch in der EU-Hauptstadt Brüssel eisig

In Belgiens Metropole ist es selten wirklich sehr kalt, aber wenn doch, hat das wenig angenehme Folgen. Noch schlimmer ist nur Schnee.

Brüssel ist kein guter Platz für den Winter. In normalen Jahren ist es in der EU-Hauptstadt eher feucht als wirklich kalt, unangenehm ist dann eher der Wind, der den Regen quer durch die Straßen peitscht. Das Klima erinnert mehr an London als an Helsinki. Heuer ist es anders: Der Winter ist vergleichsweise trocken und auch hier klirrend kalt. Diese Woche sinken die Temperaturen in der Nacht auf neun Grad unter null. Der Bürgermeister des Bezirks Etterbeek, Vincent De Wolf, hat am Sonntag angekündigt, Obdachlose, die nicht in eine Winterunterkunft wollen, zwischen 20 und 7 Uhr in Polizeigewahrsam zu nehmen, damit sie nicht auf der Straße erfrieren. Die Brüsseler City tut Ähnliches.