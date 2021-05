"Es ist der Wille des Landes": Wahl beflügelt schottischen Unabhängigkeitstraum

Die Wahl in Schottland galt als ein Stimmungstest für den Wunsch nach Unabhängigkeit. Nun hat die SNP von Regierungschefin Sturgeon deutlich gewonnen. Kommt es zum Referendum?

Boris Johnson erteilte den Schotten bereits eine Absage, da waren noch nicht einmal alle Stimmen dieser Regionalwahl ausgezählt. Durch die Zeitung "Daily Telegraph" ließ der britische Premierminister am Samstag verlauten, dass ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum unverantwortlich und rücksichtslos sei. In der Downing Street scheint Panik zu herrschen, nachdem die Schottische Nationalpartei SNP im nördlichen Landesteil abermals deutlich gewonnen hat.

Nicht anders ist zu erklären, dass Johnson nach Bekanntgabe der Ergebnisse in einem Brief an die Erste Ministerin Nicola Sturgeon ...