Es ist viel zu warm hier - Emissionen steigen trotz Corona weiter an

Der weltweite CO2-Ausstoß steigt weiter - trotz Corona-Knicks, heißt es im neuen Bericht des UNO-Umweltprogramms. Ohne Kurswechsel sei das Pariser Zwei-Grad-Limit nicht mehr zu retten.

Fünf Jahre ist es her, dass sich die rund zweihundert Staaten der Erde in Paris darauf einigten, ihren CO2-Ausstoß drastisch zu senken. Und wo stehen wir jetzt? Auch im Jahr 2019 stiegen die Emissionen insgesamt wieder auf einen neuen Rekord, heißt es in einem Bericht des UNO-Umweltprogramms, der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Der Emissions-Gap-Report gibt jedes Jahr Antwort auf die Frage, ob die Anstrengungen der Länder ausreichen, das Zwei-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Bisher hat es laut den ...