"Es ist wichtig, niemanden auszuschließen"

Bis Oktober war Kairat Umarov kasachischer Botschafter in Österreich. Heute ist er als stellvertretender Außenminister seines Landes zurück in Kasachstan. Zum Krieg in der Ukraine kennt er die Positionen beider Länder gut.

BILD: SN/SN Kairat Umarov, Vizeaußenminister von Kasachstan.