"Es war schlimmer als Krieg"

Ein palästinensischer Arzt schildert seinen Einsatz im Gazastreifen. Am Dienstag verzichtete die Hamas auf eine weitere Eskalation der Lage an der Grenze.

"Das war schlimmer als Krieg", sagt Dr. Subhi Skaik in einem Telefoninterview aus Gaza. Bis spät in die Nacht kümmerte sich der 62 Jahre alte Arzt um die rund 500 Verletzten, die Montag ins Schifa-Krankenhaus - Gazas größtes Spital - eingeliefert wurden. Skaik hat genug Erfahrung, um solche Vergleiche anstellen zu können: Bis zu seiner Pensionierung vor zwei Jahren leitete er hier die chirurgische Abteilung, auch in Kriegszeiten. Montag kam er freiwillig zurück, um zu helfen. "Im Krieg gibt es immer wieder Kampfpausen", erklärt er. Aber Montag brach der Strom der Verwundeten einfach nicht ab. "Wir arbeiteten ohne Pause", berichtet Skaik. Es habe an allem gefehlt: Narkosemittel, Blutkonserven, einfache Infusionen, ganz zu schweigen von medizinischem Personal. "In den OPs wurden den ganzen Tag zwei Patienten gleichzeitig operiert, einer auf dem OP-Tisch und der andere auf einer Liege daneben. Dennoch mussten wir zudem Eingriffe in den Gängen durchführen um Menschenleben zu retten." Menschen stapften in den Abteilungen durch Blutlachen, um unter den Verletzten nach Familienangehörigen zu suchen. Ärzte und Angestellte im Leichenhaus des Krankenhauses machten Überstunden. "Es war das totale Chaos", so Skaik.