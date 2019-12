"Es war sehr leicht, Opfer zu werden"

Radu Filipescu wagte sich im Ceaușescu-Regime in den Widerstand und zahlte dafür einen hohen Preis. 30 Jahre nach der Revolution in Rumänien denkt er an jene, die in den dramatischen Tagen vor Weihnachten Angehörige verloren haben.

SN/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Gedenken an die Opfer des Aufstandes 1989: Der kommunistische Diktator Nikolae Ceausescu wurde an den Weihnachtstagen vor 30 Jahren gestürzt.