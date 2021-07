Es wird eng für Annalena Baerbock

Die Kanzlerkandidatin der Grünen soll in einem Buch abgeschrieben haben. Ihr höchstes Gut nimmt Schaden: ihre Glaubwürdigkeit.

Die jüngsten Entwicklungen haben das Potenzial, die Kanzlerambitionen von Annalena Baerbock frühzeitig zu beenden: Die grüne Co-Chefin hat in einem erst vor wenigen Wochen vorgelegten Buch "Jetzt - Wie wir unser Land erneuern" angeblich an mehreren Stellen aus anderen Quellen wortgleich oder ähnlich in den Formulierungen abgeschrieben oder zitiert, ohne dies kenntlich zu machen. Ein österreichischer "Plagiatsjäger" will mittlerweile 40 Textstellen gefunden haben, bei denen der Grad der Ähnlichkeit zur möglichen Vorlage allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.

Baerbock ...