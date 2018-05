Tausende wütende Palästinenser strömten in Gaza an den Grenzzaun. Noch vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem gab es zahlreiche Tote.

SN/APA/AFP/MOHAMMED ABED Mit Tränengas und Schüssen antworteten israelische Soldaten auf den Protest der Palästinenser. Sie erheben Anspruch auf den Ostteil Jerusalems.