Etappenerfolg für US-Transgender in Streit um Toilettenwahl

In dem seit Jahren andauernden Streit um die freie Toilettenwahl für Transgender in den USA hat der Vorkämpfer Gavin Grimm einen Etappenerfolg erzielt. Ein Bundesgericht im Bundesstaat Virginia entschied am Mittwoch, dass Grimms Klage gegen seine frühere Schule zulässig ist.

SN/APA (AFP/Getty)/JAMIE MCCARTHY Gavin Grimm empfindet sich als Mann