EU-Abgeordneter Waitz bei Atomwaffen-Protesten festgenommen

Der Grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz ist am Mittwoch in der Früh vor einem belgischen US-Militärstützpunkt beim Protest gegen dort lagernde Atomwaffen festgenommen worden. Auch drei andere Abgeordnete der Grünen Fraktion, nämlich Tilly Metz aus Luxemburg, Molly Scott Cato aus Großbritannien und die Vizepräsidentin der Fraktion Michèle Rivasi aus Frankreich seien festgehalten worden.

Zurzeit würden sich die Abgeordneten und die Aktivisten auf einer Polizeistation in der Nähe des Stützpunkts befinden, gaben die Grünen in einer Aussendung bekannt. Die Abgeordneten hätten zuvor gemeinsam mit Aktivisten der belgischen Nichtregierungsorganisation "Agir pour la Paix" vor bzw. in dem F-16-Militärstützpunkt Kleine Brogel in Peer in der Provinz Limburg in Flandern für einen Abzug US-amerikanischer Atomwaffen aus Europa protestiert. Auf der Militärbasis Kleine Brogel werden seit 1984 US-amerikanische Atomsprengköpfe gelagert.

In einem Manifest forderten die vier Abgeordneten zudem den Abzug aller Atomwaffen aus Europa, die Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrags und ein atomwaffenfreies Europa.

Quelle: APA