EU-Agenturen: Zu wenig Engagement gegen häusliche Gewalt

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollen den Kampf gegen häusliche Gewalt verstärken und Frauenrechte besser schützen. Darauf pochen die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) und das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE). In einer Erklärung fordern sie am Mittwoch, Gewalt an Frauen als anerkanntes Verbrechen in den EU-Verträgen zu verankern und eine juristische Definition des Frauenmords.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Häusliche Gewalt war schon vor der Pandemie ein großes Problem