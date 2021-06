EU-Anklägerin geht an die Arbeit

Laura Kövesi und ihr Team sind weisungsfrei. Sie arbeiten grenzüberschreitend. Der Job der Strafverfolger: Betrug mit EU-Geld aufdecken und anklagen.

Mut und Durchsetzungskraft hat Laura Kövesi ausreichend. Beides wird die 48-jährige Rumänin auch in ihrem neuen Job dringend benötigen. Die Juristin ist Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg, die am Dienstag nach langen Verzögerungen ihre Arbeit aufnahm.

Als Chefin der Anti-Korruptionsbehörde in ihrem Heimatland Rumänien waren Kövesi der notorisch korrupten Politik derart auf den Pelz gerückt, dass die damalige sozialistische Regierung 2019 sogar mit einer Anklage und einem Ausreiseverbot ihre Ernennung verhindern wollte. Sie wehrte sich ...