EU-Ausländer dürfen auch bei hartem Brexit bleiben

EU-Einwanderer sollen nach einem Medienbericht auch im Falle eines Brexit ohne Abkommen in Großbritannien bleiben dürfen. Das geht aus einem Papier hervor, das die Regierung demnächst veröffentlichen will, wie die Zeitung "The Daily Telegraph" am Montag berichtete. Die 3,8 Millionen Personen hätten demnach auch weiter Zugang zum Gesundheitsdienst NHS und staatlicher Unterstützung.

EU-Ausländer dürfen in Großbritannien bleiben