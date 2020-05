EU-Außenminister beraten über China und Hongkong

Die EU-Außenminister beraten am Freitag in einer Videokonferenz über ihre Strategie gegenüber China. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht China als "Test" für die Geopolitik der EU an. Österreich wird von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten.

SN/APA (AFP)/THIERRY CHARLIER Die EU berät über ihr Verhältnis zu China