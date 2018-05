EU-Außenminister beraten über Iran-Atomdeal

Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel zum ersten Mal über das Iran-Atomabkommen, welches die EU nach dem US-Rückzug in ihrer Gesamtheit erhalten will. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, sie wolle über das "gute Treffen" der Signatarstaaten ohne die USA am Freitag in Wien berichten.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Der Handel mit dem Iran soll aufrechterhalten werden