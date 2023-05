EU-Außenminister beraten über weiteren Umgang mit Russland

Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten am Montag in Brüssel über den weiteren Umgang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Geplant ist, dass der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Videokonferenz an dem Treffen teilnehmen wird. Es wird erwartet, dass über den Stand eines neuen Sanktionspakets gegen Russland gesprochen wird. Einen Vorschlag für ein elftes Sanktionspaket der Europäischen Union hatte die EU-Kommission Anfang des Monats vorgelegt.

BILD: SN/APA/BKA/ANDY WENZEL/BKA/ANDY WEN Schallenberg und seine EU-Amtskollegen beraten am Montag in Brüssel