EU-Außenminister-Debatte zu sicherem Reisen

Vor der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in Europa kommende Woche haben sich mehrere EU-Außenminister - darunter auch Österreichs Alexander Schallenberg (ÖVP) - über die Maßnahmen zum sicheren Reisen in Corona-Zeiten ausgetauscht. In Bezug auf die Wiederherstellung der Reisefreiheit mit Drittstaaten habe Schallenberg appelliert, in enger Abstimmung "eine gemeinsame Regelung zu finden".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Außenminister Schallenberg besprach sich mit Amtskollegen