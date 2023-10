EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Nahost

Die Außenminister der EU beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16.00 Uhr stattfinden. Denn mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen. Die Europäische Union setzte am Montag alle Zahlungen an die Palästinenser aus.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Josep Borrell berief Krisensitzung ein