EU-Außenminister beraten über Nahost-Krise und Ukraine

Die Außenminister der 27 EU-Staaten, darunter der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), wollen am Montag in Luxemburg über die Nahost-Krise und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Beim Thema Nahost geht es um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, eine regionale Eskalation des Konflikts zu verhindern. Mit Blick auf die Ukraine muss geklärt werden, wie sich die EU an Sicherheitszusagen des Westens beteiligen sollte.

BILD: SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN EU-Außenpolitiker Borrell will langfristige Finanzzusagen für Kiew