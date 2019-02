EU-Außenminister tagen zu Syrien und Sanktionen gegen Russen

Nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz kommen am Montag die EU-Außenminister in Brüssel zusammen. Sie befassen sich mit der Lage in Syrien nach der Ankündigung der US-Regierung, demnächst ihre Truppen abzuziehen. Diplomaten zufolge soll auch die Idee einer "Pufferzone" im Nordosten des Landes diskutiert werden.

SN/AFP/JOHN THYS EU-Minister treffen sich in Brüssel