EU-Außenminister tagen zu Venezuela und China

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel kommen am Montag in Brüssel die Außenminister der EU zusammen (10.00 Uhr). Auf der Tagesordnung stehen Beratungen über die Krise in Venezuela und die Friedensbemühungen im Jemen-Konflikt. Darüber hinaus geht es vor einem EU-China-Gipfel im April über die künftigen Beziehungen zu Peking. An dem Treffen nimmt auch der chinesische Außenminister Wang Yi teil.

SN/APA (AFP)/ERIKA SANTELICES Die Krise in Venezuela ist Thema in Brüssel