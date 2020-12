EU-Außenminister wollen neues Sanktionsinstrument fixieren

Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel ein neues Sanktionsinstrument für den Kampf gegen schwere Menschenrechtsverletzungen beschließen. Die unter dem derzeitigen deutschen EU-Ratsvorsitz ausgehandelte Regelung wird es ermöglichen, Vermögenswerte von Personen, Unternehmen und Organisationen einzufrieren, die an Folter, Sklaverei oder systematischer sexueller Gewalt beteiligt sind. Gegen Personen soll es auch Einreiseverbote geben.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Physisches Treffen der Minister in Brüssel