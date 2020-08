EU-Außenministertreffen zu Weißrussland, Türkei und Corona

Die EU-Außenminister werden ab Donnerstag in Berlin die politischen Folgen der Corona-Pandemie erörtern, so wie es am Mittwoch bereits die EU-Verteidigungsminister aus ihrer Perspektive getan haben. Außer Corona beschäftigen sich die Teilnehmer mit der explosiven Lage in Weißrussland, dem eskalierenden Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland sowie den angespannten Beziehungen EU-Russland.

SN/APA (AFP)/LISI NIESNER Österreich ist durch Alexander Schallenberg vertreten